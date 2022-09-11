Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: двоє загиблих

Надвечір росіяни обстріляли Великомихайлівську громаду Синельниківського району

Російські окупанти у неділю, 11 вересня, завдали ударів по території Дніпропетровської області. Про це інформує ДСНС регіону.

Так, через ворожий обстріл у Синельниківському районі загинуло 2 людини, ще одна – поранена.

Надвечір росіяни обстріляли Великомихайлівську громаду Синельниківського району. Загинули чоловік та жінка. 19-річна дівчина в лікарні – у важкому стані. Був приліт і по Зайцівській громаді. Дані щодо масштабів руйнувань з’ясовуються.

Ракетами ворог поцілив по енергетичній інфраструктурі області. Сталися пожежі. У деяких громадах зникло світло. Інформація щодо постраждалих та руйнацій уточнюється.

Також рятувальники завершили обстежувати територію після ракетного удару по середмістю Дніпра, що стався напередодні вночі.

Пошкоджені 33 приватних будинків та багатоповерхівок. Понівечені, зокрема, 4 адмінбудівлі, торговий та бізнес-центри, магазини, кафе. Побило 11 автомобілів та котельню. Одна двоповерхова будівля частково зруйнована.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині. Відео наслідків ударів Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, що внаслідок сьогоднішніх ударів шість областей після вибухів частково залишились без світла.

До слова, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська.