Окупанти обстріляли Херсонщину: постраждала родина з дитиною

У результаті ворожого удару травмовано шестирічного хлопчика

Російські загарбники сьогодні, 30 червня, обстріляли селище Антонівка в Херсонській області. Унаслідок цього постраждали троє осіб, серед них є одна дитина. Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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«Російська армія обстріляла житловий будинок в Антонівці – постраждала родина з дитиною», – йдеться в повідомленні.

За словами Прокудіна, у шестирічного хлопчика діагностовано поранення ноги середнього ступеня тяжкості.

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Також через ворожу атаку поранення отримав 79-річний чоловік та 42-річна жінка. Усіх постраждалих ушпиталено, лікарі надають їм необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, учора, 29 червня, росіяни обстріляли в Херсоні міську школу, де діяв «Пункт незламності», житлові будинки, медзаклад та службове авто. Двоє містян загинули, ще двоє – поранені.

До слова, триває 492-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Минулої ночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосували чотири зенітні керовані ракети з ЗРК С-300 та 13 іранських ударних БпЛА Shahed-136/131 по військових та інфраструктурних об’єктах у Запорізькій області. Силами та засобами Сил оборони України знищено 10 із 13 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.