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Росіяни вдарили по «Пункту незламності» в Херсоні: вбито двох людей

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росіяни вдарили по «Пункту незламності» в Херсоні: вбито двох людей
Наслідки удару по Херсону
фото: Офіс Генерального прокурора

Під удар ворога потрапили житлові будинки, медзаклад, службова автівка, а також міська школа

Росіяни обстріляли в Херсоні міську школу, де діяв «Пункт незламності», житлові будинки, медзаклад та службове авто. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Армія РФ вкотре вкрила вогнем житлові квартали міста», – розповів Прокудін.

За його словами, під удар ворога потрапили житлові будинки, медзаклад, службова автівка, а також міська школа, в котрій розгорнули «Пункт незламності».

«Пообіді окупанти обстріляли «Пункт незламності» у Херсоні. Терористи вдарили по місцю, куди мирні люди прийшли, аби отримати гуманітарну допомогу.  Двоє містян загинули, ще двоє – знаходяться в лікарні у стані середньої тяжкості», – написав Прокудін. 

Унаслідок прицільних ударів загинуло двоє осіб, ще двох цивільних госпіталізували з опіками.

Вогнем знищено складські приміщення, пошкоджено уламками інші об’єкти цивільної інфраструктури. Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, що зранку 29 червня росіяни накрили вогнем Херсонщину, внаслідок чого одна жінка загинула, ще одна зазнала поранень. Уламками пошкоджено приватні будинки, господарські споруди. 

Теги: Херсон обстріл

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