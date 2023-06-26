Росіяни накрили Херсонщину забороненими запальними снарядами

Близько четвертої ранку військові РФ скинули запалювальні снаряди у районі Антонівки

Російські загарбники обстріляли прибережні території Херсону запальними снарядами. Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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«Вночі ворог гатив забороненими запальними снарядами по Херсонщині, спричиняючи потужні пожежі», – йдеться в повідомленні.

Як повідомив керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков, близько 4 ранку військові РФ скинули запалювальні снаряди у районі Антонівки.

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«Всі чули й бачили: там горіло дуже багато будинків. Рятувальники одразу виїжджали на виклик. Погода за нас - дощ йде, допомагає гасити після запалювальних снарядів», - сказав Толоконніков.

За даними місцевих Telegram-каналів, у Херсоні постраждала споруда на території одного з медичних закладів, багатоквартирний житловий будинок та кілька приватних будинків.

Триває 488-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень.