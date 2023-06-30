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На трьох напрямках тривають важкі бої: яка ситуація на фронті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На трьох напрямках тривають важкі бої: яка ситуація на фронті
Протягом доби відбулось 18 бойових зіткнень
фото ілюстративне

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою

Триває 492-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши чотири зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та 13 іранських ударних БпЛА Shahed-136/131 по військовим та інфраструктурним об’єктах у Запорізькій області. Силами та засобами Сил оборони України знищено 10 із 13 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом, протягом доби противник завдав вісім ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені мирні люди, пошкоджено понад 20 цивільних житлових будинків та навчально-виховний комплекс.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 18 бойових зіткнень.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. На полігонах Республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів РФ перед їх відправкою у райони ведення бойових дій на території України.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Серед них Красні Лози Чернігівської області; Баранівка і Свобода Сумської області; Уди, Гатище, Огірцеве та Дворічанське Харківської області.

Куп’янський напрямок

Противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Путникове, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ та Кислівка на Харківщині.

Лиманський напрямок

Противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного і Роздолівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Роздолівка, Берестове Донецької області.

Бахмутський напрямок

Противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Хромового Донецької області. Завдав авіаційного удару поблизу Нью-Йорка на Донеччині. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, зокрема, Часів Яр, Костянтинівка, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Південне Донецької області.

Авдіївський напрямок

За підтримки авіації, ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського. Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них Очеретине, Керамік, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Невельське Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Наші захисники відбили усі атаки противника в районі Мар’їнки. У той же час, ворог завдав авіаційного удару в районі цього міста. Здійснив артилерійські обстріли близько 10 населених пунктів, зокрема, це Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка та Побєда Донецької області.

Шахтарський напрямок

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Благодатне та Золота Нива Донецької області. Здійснив обстріли близько 15 населених пунктів, зокрема, Парасковіївку, Благодатне, Вугледар, Новоукраїнку, Шахтарське Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки

Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Антонівки Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них Новодарівка, Левадне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області та Дудчани, Антонівка, Херсон, Степанівка, Дніпровське Херсонської області.

Російські окупаційні війська продовжують вбивати один одного на полі бою. Так, в населеному пункті Сергіївка Херсонської області, після проведення чергової ротації на позиціях, з 15 червня по теперішній час в одному з підрозділів п'ятої армії східного воєнного округу підірвалося до 10 військовослужбовців противника на мінах, які встановлено попередньою ротацією.

У той же час, російські окупанти продовжують мародерство та використання цивільної медичної інфраструктури тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. В населеному пункті Новопсков Луганської області російські військовослужбовці завантажили меблі з пологового будинку на військові автомобілі та вивезли у невідомому напрямку, а саму територію пологового будинку загарбники облаштовують під польовий шпиталь.

Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та один – по зенітно-ракетному комплексу ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, три склади боєприпасів, 24 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ окупантів.

Теги: ЗСУ війна окупанти

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