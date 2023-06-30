Оголошено надзвичайний рівень небезпеки: список областей

За даними синоптиків, лісові пожежі можуть виникнути у Черкаській, Запорізькій та Херсонській областях

В декількох областях України на сьогодні, 30 червня, оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

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Синоптики попереджають про високу імовірність виникнення лісових пожеж у трьох областях:

Черкаській;

Запорізькій;

Херсонській.

У трьох областях України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки фото: Український гідрометцентр

Також, за даними синоптиків, 1 та 2 червня до них приєднається ще Миколаївська область, а 2 липня небезпека розповсюдиться ще на Тернопільську та Вінницьку області.

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Нагадаємо, у п’ятницю 30 червня в Україні буде хмарно з проясненнями. Удень майже всю Україну охоплять короткочасні дощі та грози.

За прогнозами синоптиків, уночі у східних, більшості північних та Полтавській областях місцями піде невеликий дощ, на решті території – без опадів. Удень в Україні очікуються короткочасні дощі та подекуди грози.

До слова, в другий літній місяць не так багато церковних свят, але кілька важливих віряни все ж святкуватимуть. До прикладу, в липні закінчується Петрів піст, який 2023 року розпочався 12 червня. В середині літа віряни також святкують Різдво Іоана Предтечі, день Петра і Павла. Будуть й інші, не менш важливі дати.