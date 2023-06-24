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Ракетна атака на Київ: жахливі фото з місця трагедії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Ракетна атака на Київ: жахливі фото з місця трагедії
Рятувальники евакуювали з будинку 24 особи
фото: Yan Dobronosov/Facebook

О 6:30 пожежу, яка виникла у багатоповерхівці було ліквідовано

За оперативною інформацією, станом на 11:30 травмовано 11 осіб, з них чотири госпіталізовано, сімом надана медична допомога на місці. На жаль, троє людей загинуло. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.

«Рятувальники евакуювали з будинку 24 особи. Троє постраждалих деблоковано з-під завалів конструкцій та одну особу деблоковано з ліфта», – йдеться у повідомленні. 

О 6:30 пожежу, яка виникла у багатоповерхівці було ліквідовано.

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На місці залучено 68 рятувальників та 17 одиниць техніки
фото: Yan Dobronosov/Facebook

«На місці залучено 68 рятувальників та 17 одиниць техніки від Головного управління ДСНС у м. Києві та п'ять одиниць техніки і 22 чоловіки особового складу Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. Роботи тривають», – повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Нагадаємо, що уночі 24 червня противник завдав ракетного удару по території України крилатими ракетами повітряного базування із бомбардувальників Ту-95мс, Ту-22м3, морського базування «Калібр» та ударними дронами Shahed-136/131.

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Теги: Київ війна обстріл Україна

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