Окупанти обстріляли житловий квартал Мелітополя (відео)

Після знищення українськими воїнами бази окупантів рашисти вдалися до теракту

У ніч на 20 серпня Збройні сили України завдали нищівного удару по черговій військовій базі окупантів у Мелітополі. Про це повідомив український мер Мелітополя Іван Федоров.

Підрозділи ворожої ППО не змогли перехопити наші ракети, оскільки декілька тижнів тому основну частину протиповітряної оборони окупанти передислокували до Херсонської області.

Тому, за словами Федорова, окупанти вирішили вдатися до традиційних терористичних актів, які часто застосовують у Донецьку. «Через декілька хвилин після влучного обстрілу військової бази вони випустили з колишнього Якимівського району ракету по житлових будинках в районі вулиць Українська та Герцена. Один мешканець постраждав та знаходиться в лікарні. Близько 10 будинків цивільних зазнали руйнування», – розповів міський голова.

Мешканці Мелітополя зняли на відео, як ракета рашистів летить з півдня на північ Мелітополя.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 20 серпня в тимчасово окупованому росіянами Мелітополі прогриміли вибухи, які чуло все місто.

17 серпня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух біля однієї з комендатур окупантів у центрі міста.

Також уранці 16 серпня близько сьомої години в окупованому Мелітополі пролунали два вибухи. Згодом у місті зупинилося телемовлення рашистів.

У тимчасово окупованому Мелітополі представники українського руху опору пошкодили штаб російської партії «Єдина Росія».