Вибух у Мелітополі: «по заслугах» отримав один з очільників «Єдиної Росії»

Шостак – близький поплічник Євгена Балицького, який був маріонеткою його телеканалу

Олегу Шостаку підірвало «частину тіла для сидіння»

Сьогодні у мікрорайоні Мелітополя пролунав гучний вибух. Мер міста Іван Федоров розкрив деталі інциденту.

«Вибухове попередження від мелітопольського підпілля – полювання на колаборантів, які готуються до псевдореферендуму, розпочато. У колаборантів підгорає «заднє місце». В прямому сенсі. «По заслугам» отримав один з очільників виборчого штабу «Єдиної Росії» – керівник пропагандистського відділу роботи з ЗМІ Олег Шостак», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що Шостак – близький поплічник Євгена Балицького, який протягом довгого часу був маріонеткою його приватного місцевого телеканалу «МТВ-Плюс». Систематично транслюючи в ефірі карту України без Криму та сюжети про начебто палку любов мелітопольців до «Росії».

«Підсумок: тепер Шостак точно не зможе сидіти на стільці рівно – його частину тіла для сидіння буквально підірвано», – додав Федоров.

Федоров нагадав, що також цього тижня підірвали головний штаб «Єдиної Росії» по проспекту Богдана Хмельницького у Мелітополі. Саме там орки формували фальшиві списки та здійснювали підкуп виборців. Підсумок: налякані окупанти зрозуміли, що навіть озброєним до зубів безпечного місця на українській землі їм не знайти.

«Минулого тижня спалили будинок колаборантки – співмешканки окупаційного коменданта одного з селищ Мелітопольського району, яка всіма способами активно готувалась до «голосування». Плюс підрізали ножем двох поплічників окупаційної «влади», які наввипередки бігали по селам з незрозумілими «списками». Підсумок: мінус всі мешканці декількох населених пунктів, які в подальшому навідріз відмовляються допомагати окупантам», – зазначив мер.

Мелітопольців просять повідомляти владу про активістів та членів виборчкомів на анонімну електронну скриньку [email protected]

Нагадаємо, триває 170-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Авіаційне угруповання ворога підтримує дії наземних угруповань із зосередженням основних зусиль на Донецькому напрямку.