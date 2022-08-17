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В окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух біля лігва рашистів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух біля лігва рашистів
В окупованому Мелітополі почастішали вибухи
фото з відкритих джерел

Вибух пролунав неподалік однієї з комендатур окупантів

Сьогодні, 17 серпня, у тимчасово окупованому Мелітополі знову пролунав вибух. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

«Сильний вибух пролунав біля лігва ворога в центрі Мелітополя. Тут, нагадаю, розміщена одна з комендатур окупантів. Чекаємо на подробиці», – повідомив він.

Також уранці 16 серпня близько сьомої години в окупованому Мелітополі пролунали два вибухи. Згодом у місті зупинилося телемовлення рашистів. Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, зафіксовано два вибухи в районі підстанції.

Нагадаємо, триває 175-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Бахмутському і Новопавлівському напрямках Донеччини і безуспішно намагаються наступати на Півдні України.

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Теги: окупація війна вибух Донеччина

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