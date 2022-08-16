В окупованому Мелітополі вибухи, рашисти лишилися без телемовлення
Після «бавовни» в Криму також гаряче і на Запоріжжі
Уранці 16 серпня близько сьомої години в окупованому Мелітополі пролунали два вибухи. Згодом у місті зупинилося телемовлення рашистів. Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, зафіксовано два вибухи в районі підстанції.
«Після цього зупинилось мовлення ефірного телебачення, захопленого рашистами. За попередньою інформацією пошкоджено транзитний кабель», – написав Федоров.
Також вранці у вівторок, 16 серпня, біля Джанкоя в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, у небо піднявся стовп диму.
На місце події вже вирушила місцева окупаційна «влада» на чолі із самопроголошеним прем'єр-міністром окупованого Криму Сергієм Аксьоновим.
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