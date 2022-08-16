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В окупованому Мелітополі вибухи, рашисти лишилися без телемовлення 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
В окупованому Мелітополі вибухи, рашисти лишилися без телемовлення 
Мелітополь вранці почув два вибухи 
фото з відкритих джерел

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Уранці 16 серпня близько сьомої години в окупованому Мелітополі пролунали два вибухи. Згодом у місті зупинилося телемовлення рашистів. Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, зафіксовано два вибухи в районі підстанції.

«Після цього зупинилось мовлення ефірного телебачення, захопленого рашистами. За попередньою інформацією пошкоджено транзитний кабель», – написав Федоров. 

В окупованому Мелітополі вибухи, рашисти лишилися без телемовлення  фото 1

Також вранці у вівторок, 16 серпня, біля Джанкоя в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, у небо піднявся стовп диму. 

На місце події вже вирушила місцева окупаційна «влада» на чолі із самопроголошеним прем'єр-міністром окупованого Криму Сергієм Аксьоновим. 

Як заявили окупанти, «сталася пожежа з детонацією».

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Теги: Мелітополь вибух

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