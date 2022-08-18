Як партизани діють в окупованому Мелітополі: дані The New York Times

Партизани взяли на себе відповідальність за низку вибухів у Мелітополі

Видання The New York Times опублікувало інтерв'ю з українським партизаном, який бореться з російськими військовими на окупованих територіях України. Він розповів, як учасники підпілля наводять українську артилерію на російські цілі, підривають залізничні колії та чинять замахи на чиновників окупаційної адміністрації. Співрозмовник видання погодився на розмову на умовах анонімності та дозволив написати лише його кодове ім'я Сварог.

Журналісти зустрілися з партизаном у грузинському ресторані у Запоріжжі. Сварог розповів, що він працює у Мелітополі, який перебуває під російською окупацією. За словами співрозмовника NYT, раніше він тренувався з «Правим сектором» та «Нацкорпусом». Ближче до початку російського вторгнення, як пише видання, Сили спеціальних операцій України зайнялися створенням більш структурованої програми підготовки потенційних підпільників, з навчанням диверсійної діяльності, роботі з вибухівкою та збройовими схронами.

Після вторгнення Росії в Україну Сварог отримав координати складу під Мелітополем, де він знайшов вибухівку, детонатори, автомати Калашнікова, гранатомет та два пістолети з глушниками.

«Одразу брали участь усі, діаспори з усього світу приїжджали, привозили спорядження, військову амуніцію, гуманітарну допомогу, їжу. Самі поляки допомагають. Приносять своє спорядження. Хтось колишній військовий – приносить свою форму, хтось грає у страйкбол – приносить наколінники, налокітники», – зазначив він.

Сварог розповів виданню подробиці однієї з весняних вилазок у Мелітополі, коли він разом із іншими партизанами вночі замінував машину на стоянці біля поліцейської дільниці. Вони попередньо відключили вуличне освітлення в районі, щоби залишитися непоміченими. Бійці заклали вибуховий пристрій у колісну арку автомобіля. Внаслідок вибуху загинув один поліцейський, ще один був поранений. Він також розповів про участь його осередку у підриві машини Олега Шостака, українця, який вступив до «Єдиної Росії». Під час вибуху Шостак був поранений.

За словами партизана, мета їхньої роботи – надіслати сигнал російським військам та їхнім союзникам, що вони «ніколи не будуть у безпеці».

«Мета полягає в тому, щоб показати окупантам, що вони не мають вдома, що вони не повинні облаштовуватися, що вони не повинні спати спокійно», – сказав Сварог в інтерв'ю.

Чоловік уточнив, що колаборантами партизани вважають поліцейських, муніципальних та обласних чиновників, вчителів, які погоджуються працювати за російською програмою. При цьому він не відносить до колаборантів пожежників, лікарів та працівників ЖКГ.

Товариш Сварога Вікінг, з яким також вдалося поговорити журналістам, підкреслив, що не йдеться про напади на вчителів, вони лише поширюють антиколаборантські листівки. Співрозмовник видання наводить приклад однієї з таких листівок, що з'явилася нещодавно. На ній було прізвище директора школи, його фотографія та фраза: «За співпрацю з росіянами буде розплата».

NYT також пише з посиланням на своє джерело про отруєння у Запорізькій області, внаслідок якого загинуло близько 15 російських солдатів, та про диверсію на елеваторі у Херсонській області, через яку російські сили не змогли вивезти 60 тис. тонн зерна. Однак, як наголошує видання, точної інформації, що ці диверсії вчинили саме українські партизани наразі немає.

Нагадаємо, 17 серпня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух. Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, сильний вибух пролунав біля однієї з комендатур окупантів у центрі міста.

Також уранці 16 серпня близько сьомої години в окупованому Мелітополі пролунали два вибухи. Згодом у місті зупинилося телемовлення рашистів. Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, зафіксовано два вибухи в районі підстанції.

У тимчасово окупованому Мелітополі представники українського руху опору пошкодили штаб російської партії «Єдина Росія».