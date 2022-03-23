Окупанти обстріляли Лисичанський нафтопереробний завод

Лисичанський НПЗ простоює з 2012 року

Через обстріл на Лисичанському НПЗ виникла пожежа

22 березня російські окупаційні війська обстріляли з літака Лисичанський нафтопереробний завод. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телеканалу «Рада».

«З літака обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську. Представники ДСНС намагаються погасити полум'я», - сказав він.

Як відомо, постачання нафти на Лисичанський НПЗ не здійснюється ще з 2012 року через його збитковість. Тож, НПЗ наразі простоює.

Нагадаємо, 21 березня внаслідок атаки російських військ по місту Авдіївка на Донеччині загинули п'ять мирних жителів. Також голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомляє, що окупанти обстріляли магазин у Сєверодонецьку. Є загиблі та поранені, кількість уточнюється. Люди, як і аналогічно до вчорашньої ситуації, просто стояли в черзі за продуктами.

22 березня стало відомо, що окупанти обстріляли місто Авдіївку Донецької області з авіації та артилерії, снарядами «Торнадо-С».

До слова, російським військам, що вдерлися в Україну, бракує боєприпасів, що стало додатковою проблемою на тлі нестачі пального, харчів і навіть одягу.

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