«Друга армія світу». Окупантам в Україні бракує навіть одягу

Російські війська стикаються з нестачею харів, пального, боєприпасів

Російським військам, що вдерлися в Україну, бракує боєприпасів, що стало додатковою проблемою на тлі нестачі пального та харчів. Про це повідомив під час брифінгу високопоставлений представник Пентагону.

«Ми вже бачимо (у російських військах. – Ред.) проблеми із запасами, особливо високоточних боєприпасів», - сказав представник оборонного відомства США.

За його словами, це означає, що за місяць «операції такого масштабу, якої росіяни ніколи не проводили», у них уже зараз є гостра потреба в поповненні боєприпасів та провіанту. Утім, агресори відчули проблеми з логістикою вже через тиждень після початку повномасштабної війни.

«На 27-й день (після вторгнення. - Ред.) ми бачимо, що вони продовжують стикатися з проблемами з пальним, з харчами»,- зазначив представник Пентагону.

Він підкреслив, що дефіцит пального відчувають навіть російські військові кораблі в Чорному морі.

«Ми також виявили певні ознаки того, що російським військовим бракує теплого обмундирування», - додав чиновник, уточнивши, що подекуди агресори страждають від обмороження кінцівок.

Представник Пентагону також зауважив, що у наступі на територію України Путін задіяв близько 75% усіх батальйонних тактичних груп, які мав у своєму розпорядженні.

Чиновник також повідомив, що станом на вівторок Росія здійснила понад 1100 запусків ракет по Україні, однак за останні дні не домоглася жодних реальних змін на всьому театрі воєнних дій. У цьому зв’язку представник Пентагону підкреслив, що українські військові «не тільки добре обороняються», а й починають повертати території, захоплені росіянами.

Як повідомлялося, в ході боїв 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада взяла у полон високопоставленого штабіста 58-ї російської армії. Підполковник був одягнений у спідню білизну і шкарпетки Збройних сил України.