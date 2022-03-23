Будемо боротися до останнього: вечірнє звернення Зеленського (відео)

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 27-го дня війни

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки 27 дня повномасштабної війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

Глава держави розповів, що нині був один із тих днів, які дозволяють впевнено говорити, що з нами увесь світ.

Зранку 22 березня президент говорив з Його Святістю Папою Франциском. Окрім пошуку миру для України, президент держави розповів Папі про звірства окупантів та про гуманітарні коридори до оточених міст.

«Подякував Його Святості за чітку й сильну позицію проти війни і за молитви за Україну. Запросив відвідати нашу державу у цей найвідповідальніший час. Вірю, що зможемо організувати цей важливий візит, який однозначно підтримає кожного з нас, кожного з українців», – сказав президент.

Зеленський заявив, що створено сайт help.gov.ua. для тих, хто хоче та може допомагати з гуманітарними вантажами.

«Важлива новина – створений онлайн-інструмент для усіх, хто може і хоче допомогти з гуманітарними вантажами для України. Тільки за два минулих тижні до нашої держави надійшло вже більше 100 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Ці вантажі швидко розподіляються через спеціальні хаби для регіонів. Але звернень – ще більше, ще більше можливостей, ще більше роботи. Тому, щоб максимально спростити процес, створений сайт help.gov.ua», – сказав Зеленський.

На сайті можна дізнатись, як придбати, відправити і кому адресувати гуманітарний вантаж.

«Це для кожного, хто хоче долучитись. Для кожного, хто може допомогти. В Україні і у всьому світі. Щоб допомога йшла постійно, 24/7», – додав президент.

«Будемо працювати, будемо боротися як тільки можемо. До останнього. Хоробро й відкрито. На всіх майданчиках. Із повною енергією. На результат. З усіма нашими силами. І не втомимося. Відпочинемо, коли переможемо», – заявив Зеленський.

Увечері 21 березня, наприкінці 26-го доби героїчного протистояння Українського народу російським окупантам президент Володимир Зеленський звернувся до жителів українських міст.

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