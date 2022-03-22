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    Окупанти обстріляли Авдіївку: загинуло п'ятеро людей

    Під час обстрілу Авдіївки загинули п'ятеро людей - Окупанти обстріляли Авдіївку: загинуло п'ятеро людей
    Під час обстрілу Авдіївки загинули п'ятеро людей
    Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

    Ситуація в Авдіївці погіршується

    За добу 21 березня внаслідок атаки російських військ по місту Авдіївка на Донеччині загинули п'ять мирних жителів. Про це повідомив голова регіону Павло Кириленко.

    Окрім загиблих, ще 20 людей отримали поранення.

    «Так зараз виглядає Авдіївка. Жах влаштувала у місті російська авіація та артилерія. Російські фашисти сьогодні вбили 5 мешканців Авдіївки, 20 поранили», – написав губернатор та оприлюднив фото підпаленого міста.

    У свою чергу народний депутат Муса Магомедов також поінформував про пожежі в Авдіївці та рекомендував розпочати евакуацію.

    «Авдіївка у вогні. Час від слів про евакуацію переходити до справи. Як би нам усім цього не хотілося», - написав він.

    Як відомо, Авдіївка перебуває під контролем українських військ. Вперше загарбники обстріляли місто 13 березня.

    Нагадаємо, 18 березня війська Росії вдарили ракетами по Авдіївській військовій адміністрації. Будівля частково зруйнована.

    Нагадаємо, Білий дім оприлюднив список зброї, яку отримає Україна.

    Також Велика Британія надасть для ЗСУ зенітно-ракетні комплекси Starstreak.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ НАТО авіація війна Авдіївка Україна Муса Магомедов президент злочинець Павло Кириленко окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Авдіївку: загинуло п'ятеро людей