  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Окупанти обстріляли магазин у Сєвєродонецьку

    Окупанти обстріляли магазин у Сєвєродонецьку
    фото з відкритих джерел

    Кількість загиблих поки невідома

    Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомляє, що окупанти обстріляли магазин у Сєверодонецьку.

    Є загиблі та поранені, кількість уточнюється. Люди, як і аналогічно до вчорашньої ситуації, просто стояли в черзі за продуктами.

    «Повторення вчорашнього випадку в харківському супермаркеті. Окупанти поцілили в магазин у Сєвєродонецьку. Маємо загиблих та поранених, кількість уточнюється. Орки цинічно забирають життя в українців! Спеціально поцілили в чергу! Люди просто прийшли за продуктами», – говориться у повідомлені.

    Загалом через збройну агресію РФ в Україні станом на ранок 22 березня загинуло 117 дітей. Найбільше на Київщині – 58 та Харківщині – 40.

    Як повідомлялося, у Харкові під час бомбардування одного з житлових кварталів міста загинув 96-річний в’язень фашистських концтаборів – Борис Романченко. Він пережив Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен, але не пережив «рятувальної операції Росії з денацифікації». Також у Харкові внаслідок ворожих обстрілів зруйнована майже тисяча цивільних об’єктів.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна магазин окупація Сергій Гайдай #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти обстріляли магазин у Сєвєродонецьку