Окупанти обстріляли магазин у Сєвєродонецьку

Кількість загиблих поки невідома

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомляє, що окупанти обстріляли магазин у Сєверодонецьку.

Є загиблі та поранені, кількість уточнюється. Люди, як і аналогічно до вчорашньої ситуації, просто стояли в черзі за продуктами.

«Повторення вчорашнього випадку в харківському супермаркеті. Окупанти поцілили в магазин у Сєвєродонецьку. Маємо загиблих та поранених, кількість уточнюється. Орки цинічно забирають життя в українців! Спеціально поцілили в чергу! Люди просто прийшли за продуктами», – говориться у повідомлені.

Загалом через збройну агресію РФ в Україні станом на ранок 22 березня загинуло 117 дітей. Найбільше на Київщині – 58 та Харківщині – 40.

Як повідомлялося, у Харкові під час бомбардування одного з житлових кварталів міста загинув 96-річний в’язень фашистських концтаборів – Борис Романченко. Він пережив Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен, але не пережив «рятувальної операції Росії з денацифікації». Також у Харкові внаслідок ворожих обстрілів зруйнована майже тисяча цивільних об’єктів.