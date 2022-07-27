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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли місто Соледар на Донеччині

    Окупанти обстріляли місто Соледар&nbsp; - Окупанти обстріляли місто Соледар на Донеччині
    Окупанти обстріляли місто Соледар 
    фото: facebook.com/sap.gov.ua

    Пошкоджено будівлю державної пожежно-рятувальної частини

    26 липня російські окупанти обстріляли місто Соледар у Донецькій області. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

    «І знову обстріл міста Соледар. О 16:53 до Головного управління надійшла інформація, що внаслідок бойових дій пошкоджено будівлю 88 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління», – йдеться у повідомленні.

    Пошкоджень зазнали фасад, ворота, віконні блоки, облицювання стін і меблі в будівлі підрозділу.

    Загиблих та постраждалих немає, пожежно-рятувальна техніка не пошкоджена.

    Наразі сили і засоби частини передислоковані до більш безпечного місця.

    Нагадаємо, днями ЗСУ збили ворожий безпілотник, яким пишалися рашисти (фото).

    Як повідомлялося, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 26 липня орієнтовно становили: особового складу – приблизно 39 870 осіб, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 722 (+3 за добу). Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна обстріл Україна безпілотник окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли місто Соледар на Донеччині