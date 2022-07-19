США погрожує Ірану посиленням санкцій в разі передачі безпілотників Росії

США продовжує стежити за ситуацією з надання безпілотників Росії

США посилять санкції проти Ірану, якщо він вирішить надати Росії безпілотники. Про це повідомив представник Держдепу Нед Прайс під час брифінгу.

Прайс зазначив, що США вже висловлювали стурбованості щодо надання Іраном безпілотних технологій і продовжують стежити за ситуацією.

«Ми вже висловлювали нашу стурбованість з приводу надання Іраном безпілотних технологій. Ми продовжимо стежити за ситуацією. Всі наші санкції залишаються в силі. Будь-яка подібна операція призведе до ряду санкцій, які є у нас в запасі, а також, ймовірно, ряду санкцій з боку інших країн світу», – заявив він.

Нагадаємо, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван днями повідомив, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати йому сотні бойових безпілотних літальних апаратів для використання у війні проти України. Іран нібито збирається їх надати і навіть готується навчити росіян ними користуватися.

Відразу після оприлюднення цієї інформації міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан запевнив главу МЗС України Дмитра Кулебу, що Іран проти війни Росії з Україною, та спростував твердження про постачання зброї.

Крім того, в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, Абдуллахіан наголосив, що Тегеран уникає будь-яких кроків, що можуть призвести до подальшої ескалації в Україні, включно із постачанням військової техніки.