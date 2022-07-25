Збиття безпілотників над Волинню: стали відомі деталі

Після збиття уламки вбили людину, ще кількох поранили

На перехоплення ворожих пристроїв підняли винищувач

Безпілотники, які 25 липня збили на Волині, перетнули повітряний простір України з боку Білорусі. Про це повідомляє повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України.

«25 липня на північно-західному напрямку було виявлено два ворожих БПЛА, які перетнули повітряний простір України з боку Білорусі та здійснювали повітряну розвідку об'єктів у Волинській області. На перехоплення БПЛА було піднято винищувач, також спрацювала українська система протиповітряної оборони», – йдеться в повідомленні.

Два ворожих безпілотники було знищено. Уламки однієї із зенітних ракет впали на житловий будинок.

Нагадаємо, сьогодні на Волині збито ворожі безпілотники: уламками вбило людину. Кілька поранених перебувають у лікарні.

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