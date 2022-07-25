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    Події в Україні

    Збиття безпілотників над Волинню: стали відомі деталі

    Після збиття уламки вбили людину, ще кількох поранили - Збиття безпілотників над Волинню: стали відомі деталі
    Після збиття уламки вбили людину, ще кількох поранили
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    На перехоплення ворожих пристроїв підняли винищувач

    Безпілотники, які 25 липня збили на Волині, перетнули повітряний простір України з боку Білорусі. Про це повідомляє повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України.

    «25 липня на північно-західному напрямку було виявлено два ворожих БПЛА, які перетнули повітряний простір України з боку Білорусі та здійснювали повітряну розвідку об'єктів у Волинській області. На перехоплення БПЛА було піднято винищувач, також спрацювала українська система протиповітряної оборони», – йдеться в повідомленні.

    Два ворожих безпілотники було знищено. Уламки однієї із зенітних ракет впали на житловий будинок.

    Нагадаємо, сьогодні на Волині збито ворожі безпілотники: уламками вбило людину. Кілька поранених перебувають у лікарні.

    Напередодні ЗСУ збили ворожий безпілотник, яким пишалися рашисти (фото).

    Окупанти заявляли, що українська техніка не бачить безпілотник Zala.

    Раніше ЗСУ показали, як знищили ворожий «Орлан» (відео).

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    Теги: росія окупанти війна Волинська область Україна будинок безпілотник окупація #stoprussia
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    Збиття безпілотників над Волинню: стали відомі деталі