Окупанти збили власний бойовий вертоліт на Херсонщині

Російська ППО збила один свій Ка-52

Минулої доби три російські вертольоти Ка-52 у Херсонській області планували атакувати підрозділи ЗСУ, але завдали удару по своїх. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Як повідомляється, повертаючись, вертольоти окупантів потрапили під «дружній» вогонь переляканих розрахунків протиповітряної оборони російських військ.

«Російська ППО ніколи не відрізнялася точністю, тому загарбники збили всього один свій ударний Ка-52 з трьох. А шкода», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями ЗСУ збили ворожий безпілотник, яким пишалися рашисти (фото).

Як повідомлялося, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 26 липня орієнтовно становили: особового складу – приблизно 39 870 осіб, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 722 (+3 за добу). Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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