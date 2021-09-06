Окупанти обстріляли позиції українських захисників із гранатометів

Двічі обстріл зі станкових протитанкових гранатометів зафіксували біля Золото-4

Минулої доби російські бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню. Вони обстрілювали позиції українських захисників з гранатометів і стрілецької зброї. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

В районі Золотого-4 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Водяного на Приазов'ї російські найманці застосовували гранатомети різних систем й стрілецьку зброю.

Також в районі Широкиного бойовики обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових й автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

«На обстріли російських окупантів українські військові відкривали вогонь», – уточнили в ООС.

Втрат серед українських бійців за минулу добу не було.

Днем раніше російські окупанти не порушували режиму припинення вогню на сході України.

Позаминулої доби бойовики на Донбасі один раз обстріляли позиції українських військових. В результаті один боєць отримав важке поранення.

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