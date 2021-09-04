Головнокомандувач ЗСУ хоче проїхатися танком з українським прапором по Червоній площі (відео)

Генерал-майор Валерій Залужний хотів би здійснити поїздку головною площею Москви та Арбатом на українському танку

Головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Валерій Залужний заявив, що хоче проїхатися на танку з українським прапором по Червоній площі в Москві. Про це він сказав в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій, фрагмент якого опублікований в Facebook.

Залужний додав, що також хотів би проїхатися на танку по московському Арбату.

Він також звернувся до українців, щоб вони вірили українським збройним силам і командуванню ЗСУ.

Раніше Залужний заявив, що ЗСУ мають бути готові до наступальних воєнних дій на тимчасово окуповані території Донбасу та на Крим. Він підкреслив, що готовність армії до наступу необхідна, в першу чергу, через те, що Росія не припиняє військові та інформаційно-психологічні атаки на Україну.

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