  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Головнокомандувач ЗСУ хоче проїхатися танком з українським прапором по Червоній площі (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У військового є ефектне прагнення - Головнокомандувач ЗСУ хоче проїхатися танком з українським прапором по Червоній площі (відео)
    У військового є ефектне прагнення
    Фото з відкритих джерел

    Генерал-майор Валерій Залужний хотів би здійснити поїздку головною площею Москви та Арбатом на українському танку

    Головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Валерій Залужний заявив, що хоче проїхатися на танку з українським прапором по Червоній площі в Москві. Про це він сказав в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій, фрагмент якого опублікований в Facebook.

    Залужний додав, що також хотів би проїхатися на танку по московському Арбату.

    Він також звернувся до українців, щоб вони вірили українським збройним силам і командуванню ЗСУ.

    Раніше Залужний заявив, що ЗСУ мають бути готові до наступальних воєнних дій на тимчасово окуповані території Донбасу та на Крим. Він підкреслив, що готовність армії до наступу необхідна, в першу чергу, через те, що Росія не припиняє військові та інформаційно-психологічні атаки на Україну.

    Читайте також:
    Теги: Крим Росія ЗСУ Мрія військові окуповані території Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Головнокомандувач ЗСУ хоче проїхатися танком з українським прапором по Червоній площі (відео)