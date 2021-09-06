ФСБ затримала першого заступника голови Меджлісу в окупованому Криму. Перша реакція США

США наполягають на звільненні Джеляла та інших затриманих Росією кримчан

Сполучені Штати закликають Росію звільнити першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та інших людей, затриманих 3 і 4 вересня в окупованому Криму.

«Сполучені Штати рішуче засуджують затримання 4 вересня заступника голови кримськотатарського Меджлісу Нарімана Джезлала та щонайменше 45 інших кримських татар російською окупаційною владою в Криму. Ми закликаємо російську окупаційну владу негайно звільнити їх», – ідеться в заяві, оприлюдненій на сайті Державного департаменту ввечері 5 вересня за часом Вашингтона.

У документі також вказано, що «США підтвердили під час саміту «Кримської платформи» 23 серпня, що Крим – це Україна, і США непохитно підтримують суверенітет та територіальну цілісність України».

Раніше із заявою аналогічного змісту виступило посольство США в Україні.

Нагадаємо, затримання у Криму відбулися 3 і 4 вересня. П’ятьох затриманих – Нарімана Джеляла, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова – російська влада пов’язує з нібито диверсією на газопроводі біля села Перевального, хоча достеменно не відомо, чи взагалі було те пошкодження газопроводу, про яке стверджується – «факт пошкодження газопроводу з інших джерел підтвердити не вдалося».

Проти Джеляла і двоюрідних братів Ахтемових порушили кримінальні справи за статтею про «диверсію» російського Кримінального кодексу, який Москва протиправно насаджує на окупованій частині території України, до них не допускають незалежних адвокатів.

Також 4 вересня, у селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джелялова – кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen у невідомому напрямку. Пізніше голова Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що Наріман Джелялов утримується в будівлі «Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі».

Раніше повідомлялося, що в окупованому Сімферополі співробітники ФСБ викрали кримського татарина Ельдара Одаманова. Це сталося після обшуків в його будинку.

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джепарова розповіла, що до Нарімана Джеляла й Азіза та Асана Ахметових не впустили адвокатів, коли ті нарешті змогли знайти арештованих. А також затриманих катували: до них застосовуються незаконні методи слідства, психологічний і фізичний тиск.

Глава Меджлісу Рефат Чубаров розповів, що затриманого в окупованому Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля утримували у наручниках, з мішком на голові, а після висунули підозру в диверсії.

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