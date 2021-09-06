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    ФСБ затримала першого заступника голови Меджлісу в окупованому Криму. Перша реакція США

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    Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял - ФСБ затримала першого заступника голови Меджлісу в окупованому Криму. Перша реакція США
    Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял
    Фото: Кримська солідарність

    США наполягають на звільненні Джеляла та інших затриманих Росією кримчан

    Сполучені Штати закликають Росію звільнити першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та інших людей, затриманих 3 і 4 вересня в окупованому Криму.

    «Сполучені Штати рішуче засуджують затримання 4 вересня заступника голови кримськотатарського Меджлісу Нарімана Джезлала та щонайменше 45 інших кримських татар російською окупаційною владою в Криму. Ми закликаємо російську окупаційну владу негайно звільнити їх», – ідеться в заяві, оприлюдненій на сайті Державного департаменту ввечері 5 вересня за часом Вашингтона.

    У документі також вказано, що «США підтвердили під час саміту «Кримської платформи» 23 серпня, що Крим – це Україна, і США непохитно підтримують суверенітет та територіальну цілісність України».

    Раніше із заявою аналогічного змісту виступило посольство США в Україні.

    Нагадаємо, затримання у Криму відбулися 3 і 4 вересня. П’ятьох затриманих – Нарімана Джеляла, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова – російська влада пов’язує з нібито диверсією на газопроводі біля села Перевального, хоча достеменно не відомо, чи взагалі було те пошкодження газопроводу, про яке стверджується – «факт пошкодження газопроводу з інших джерел підтвердити не вдалося».

    Проти Джеляла і двоюрідних братів Ахтемових порушили кримінальні справи за статтею про «диверсію» російського Кримінального кодексу, який Москва протиправно насаджує на окупованій частині території України, до них не допускають незалежних адвокатів.

    Також 4 вересня, у селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джелялова – кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen у невідомому напрямку. Пізніше голова Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що Наріман Джелялов утримується в будівлі «Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі».

    Раніше повідомлялося, що в окупованому Сімферополі співробітники ФСБ викрали кримського татарина Ельдара Одаманова. Це сталося після обшуків в його будинку.

    Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джепарова розповіла, що до Нарімана Джеляла й Азіза та Асана Ахметових не впустили адвокатів, коли ті нарешті змогли знайти арештованих. А також затриманих катували: до них застосовуються незаконні методи слідства, психологічний і фізичний тиск.

    Глава Меджлісу Рефат Чубаров розповів, що затриманого в окупованому Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля утримували у наручниках, з мішком на голові, а після висунули підозру в диверсії.

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    Теги: Крим Росія окупанти США ФСБ арешт Україна окуповані території суверенітет
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    ФСБ затримала першого заступника голови Меджлісу в окупованому Криму. Перша реакція США