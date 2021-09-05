  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Від початку доби у зоні ООС зберігається «тиша»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Доба на Донбасі почалася спокійно, сторони дотримуються режиму припинення вогню - Від початку доби у зоні ООС зберігається «тиша»
    Доба на Донбасі почалася спокійно, сторони дотримуються режиму припинення вогню
    Фото з відкритих джерел

    Протягом поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів на сході України не зафіксували

    Від початку цієї доби російські окупанти не порушували режиму припинення вогню на сході України. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.

    Також підкреслюється, що українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню.

    Нагадаємо, минулої доби бойовики на Донбасі один раз обстріляли позиції українських військових. В результаті один боєць отримав важке поранення.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі війна військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Від початку доби у зоні ООС зберігається «тиша»