Від початку доби у зоні ООС зберігається «тиша»

Протягом поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів на сході України не зафіксували

Від початку цієї доби російські окупанти не порушували режиму припинення вогню на сході України. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.

Також підкреслюється, що українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню.

Нагадаємо, минулої доби бойовики на Донбасі один раз обстріляли позиції українських військових. В результаті один боєць отримав важке поранення.