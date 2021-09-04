  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Ситуація на Донбасі: Бойовики здійснили обстріл, один військовий важкопоранений

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Як і минулої доби, окупанти продовжують обстрілювати позиції укрвїнських військових - Ситуація на Донбасі: Бойовики здійснили обстріл, один військовий важкопоранений
    Як і минулої доби, окупанти продовжують обстрілювати позиції укрвїнських військових
    Фото з відкритих джерел

    Російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї у напрямку Старогнатівки

    За сьогоднішній день, 4 вересня, бойовики на Донбасі один раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі. В результаті один боєць отримав важке поранення. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

    У напрямку Старогнатівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї. В результаті один український воїн отримав важке вогнепальне поранення.

    «В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – важкий», – йдеться в повідомленні.

    Про обстріл з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

    Нагадаємо, 31 серпня стало відоме ім’я українського бійця, який загинув під ворожим обстрілом на Луганщині 30 серпня. Це військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила, 27-річний Роман Задорожний із Львівської області.

    Теги: бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ситуація на Донбасі: Бойовики здійснили обстріл, один військовий важкопоранений