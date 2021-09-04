Ми повинні зробити все, щоб Україна припинила своє існування – заява соратника Путіна (відео)

Затулін каже, що Україна «зрадила ідеї союзу з Росією»

У Росії Україну вголос називають ворогом

Депутат Держдуми РФ від путінської партії «Єдина Росія» Костянтин Затулін в ефірі одного із російських телеканалів прямим текстом заявив про наміри знищити Україну. Про це у відеоблозі повідомив журналіст Денис Казанський.

«Держава Україна є ворогом на сьогоднішній день Російської Федерації. І ми повинні всі можливості використовувати, щоб така Україна припинила своє існування», – заявив Затулін, якого називають «сірим кардиналом» бойовиків на Донбасі.

За словами російського депутата, Україна «зрадила ідеї союзу з Росією», і винні у цьому всі українці. При цьому він заявив, що Росія повинна «боротися за людей» в Україні й «фінансувати цю роботу».

Як помітив Казанський, «жодні українські націоналісти не могли б так хвацько розпалювати антиросійські настрої, як це робить сама російська влада».

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін вважає нинішні відносини з Україною ненормальними і неприродними. Про це він заявив на Східному економічному форумі у Владивостоці.

Читайте також: Кремль готує передвиборчий аншлюс Білорусі