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    Ми повинні зробити все, щоб Україна припинила своє існування – заява соратника Путіна (відео)

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    Затулін каже, що&nbsp;Україна &laquo;зрадила ідеї союзу з Росією&raquo; - Ми повинні зробити все, щоб Україна припинила своє існування – заява соратника Путіна (відео)
    Затулін каже, що Україна «зрадила ідеї союзу з Росією»
    Фото з відкритих джерел

    У Росії Україну вголос називають ворогом

    Депутат Держдуми РФ від путінської партії «Єдина Росія» Костянтин Затулін в ефірі одного із російських телеканалів прямим текстом заявив про наміри знищити Україну. Про це у відеоблозі повідомив журналіст Денис Казанський.

    «Держава Україна є ворогом на сьогоднішній день Російської Федерації. І ми повинні всі можливості використовувати, щоб така Україна припинила своє існування», – заявив Затулін, якого називають «сірим кардиналом» бойовиків на Донбасі.

    За словами російського депутата, Україна «зрадила ідеї союзу з Росією», і винні у цьому всі українці. При цьому він заявив, що Росія повинна «боротися за людей» в Україні й «фінансувати цю роботу».

    Як помітив Казанський, «жодні українські націоналісти не могли б так хвацько розпалювати антиросійські настрої, як це робить сама російська влада».

    Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін вважає нинішні відносини з Україною ненормальними і неприродними. Про це він заявив на Східному економічному форумі у Владивостоці.

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    Теги: Росія депутат партії українці націоналісти держава Україна журналіст влада
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    Ми повинні зробити все, щоб Україна припинила своє існування – заява соратника Путіна (відео)