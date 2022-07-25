Окупанти обстріляли прибережні території Нікопольського району

Постраждалих та руйнувань немає

Російські окупанти використовуючи обстріляли декілька прибережних територій Нікопольського району. Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

За словами Євтушенка внаслідок обстрілів постраждалих та руйнувань немає. Ворог обстріляв території із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ)

«Ворог, використовуючи РСЗВ, обстріляв декілька прибережних територій нашого району. Людей і будівлі не зачепило. Без паніки», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що напередодні Євтушенко попереджав нікопольців про загрозу обстрілів.

«Ввечері розпочався рух РСЗВ на протилежному березі. Закликаю жителів міст, сіл, селищ, розташованих на березі Каховського водосховища бути обережними», – написав він.

Зауважимо, за останній тиждень росіяни випустили по Нікополю Дніпропетровської області понад 250 реактивних снарядів.

Зокрема в ніч на 22 липня російські війська здійснили два обстріли по житлових масивах Нікополя з устоновок "Град", випустивши близько 100 реактивних снарядів.Загинула 60-річна жінка. Пошкоджено 11 приватних будинків

Нагадаємо, 23 липня вночі окупанти обстріляли Нікополь. Російський снаряд прилетів в одну з громад Нікопольського району.

Повідомлень про жертв та постраждалих немає.

Додамо, 22 липня російські окупанти вночі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Окупанти зробили чотири залпи з РСЗВ по сплячому місту.