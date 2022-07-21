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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли сім громад на Запоріжжі: є загиблі та поранені

    Через обстріли рашистів на Запоріжжі пошкоджено шість багатоповерхівок - Окупанти обстріляли сім громад на Запоріжжі: є загиблі та поранені
    Через обстріли рашистів на Запоріжжі пошкоджено шість багатоповерхівок
    фото ілюстративне

    Одна людина загинула, ще троє поранено

    За останню добу російські загарбники понад 50 разів атакували населені пункти на Запорізькому напрямку. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Старух.

    Рашисти обстріляли сім громад, найбільше постраждало Гуляйполе. Внаслідок атак противника одна людина загинула, троє поранено, пошкоджено шість багатоповерхівок.

    «Сказати, що збільшилася кількість військ із боку окупанта наразі ми не можемо. Коли рухаються війська з Маріуполя, вони йдуть у Запорізьку область, на Крим або навпаки. Тому їхні рухи є постійними, але вони відстежуються нашими військовими. Всі переміщення фіксуються, тому все під контролем», – зазначив Старух.

    Щодо намірів загарбників провести на території Запорізької області так званий «референдум» Старух сказав, що ці заяви не нові, але спрямовані вони виключно на залякування населення та задля пропаганди на російських каналах.

    «Ми чітко знаємо, що метою загарбників була вся Україна. Розповідають про одне, але намагаються і будуть намагатися захопити всю країну. Щодо заходів узяти територію під контроль, провести референдуми, ці повідомлення йшли, починаючи з початку квітня», – розповів очільник області.

    Раніше повідомлялося, що у напрямку Запоріжжя зафіксовано рух колони військової техніки та російських окупантів. Більшість особового складу військових – молоді до 23 років, частина з них строковики.

    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна референдум Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли сім громад на Запоріжжі: є загиблі та поранені