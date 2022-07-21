На Дніпропетровщині окупанти з танка обстріляли українських комбайнерів

У Широківській громаді через удари рашистів згоріло 50 гектарів полів

У середу, 20 липня, російські окупанти відкрили вогонь з танка по комбайнах, які збирали урожай пшениці біля села Кошове на Дніпропетровщині. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він наголосив, що танк прицільно обстрілював сільськогосподарську техніку, комбайнерам довелося тікати.

«Сьогодні стався безпрецедентний випадок – два наші комбайни збирали хліб в районі села Кошове, виїхав ворожий танк і почав прицільно розстрілювати ці комбайни. Слава Богу, хлопцям вдалося втекти. На техніці лише невеликі осколкові влучання. Але сам факт показує які орки кончені тварини», – заявив Вілкул.

Крім того, в Широківській громаді через удари рашистів згоріло 50 гектарів полів з пшеницею та ріпаком. Рятувальники змогли локалізувати та загасити пожежу.

Загалом останніми днями російські загарбники збільшили кількість обстрілів вздовж лінії зіткнення. Війська РФ відкривають вогонь зі ствольної артилерії, танків та реактивних систем залпового вогню, наголосив Вілкул.

Нагадаємо, 20 липня ворог вгатив по полях зі стиглою пшеницею на корені у Золочівській громаді Харківщини. Внаслідок обстрілу загорілись відразу два поля. Загальна площа пожеж склала 60 гектарів.

Також російські загарбники обстріляли громади Сумської області. Пошкоджені приміщення Шалигинського лісництва, спалено два службових автомобілі, є поранений.