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    Події в Україні

    За тиждень росіяни випустили понад 250 снарядів по Нікополю

    За тиждень окупанти більш як 200 разів обстріляли Нікополь - За тиждень росіяни випустили понад 250 снарядів по Нікополю
    За тиждень окупанти більш як 200 разів обстріляли Нікополь
    фото: Telegram Валентина Резніченка

    Обстріли провадилися із окупованої частини Запорізької області

    За останній тиждень росіяни випустили по Нікополю Дніпропетровської області понад 250 реактивних снарядів. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

    Зокрема в ніч на 22 липня російські війська здійснили два обстріли по житлових масивах Нікополя з РСЗВ "Град", випустивши близько 100 реактивних снарядів.Загинула 60-річна жінка. Пошкоджено 11 приватних будинків, господарські споруди, перебито газопровід та водопровід. Зруйнована залізнична колія.

    Вілкул сказав, що обстріли провадилися через Дніпро з району Енергодара із окупованої частини Запорізької області.

    Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти обстріляли Нікополь. Російський снаряд прилетів в одну з громад Нікопольського району.

    Повідомлень про жертв та постраждалих немає.

    Додамо, 22 липня російські окупанти вночі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Окупанти зробили чотири залпи з РСЗВ по сплячому місту.

    Зазначимо, що за декілька годин до обстрілу Євтушенко повідомив місцевих жителів про загрозу обстрілів. За його словами, на протилежному березі Дніпра зафіксовано пересування важкої техніки Росії.

    Варто зауважити, що зранку 23 липня було оголошено повітряну тривогу майже у всіх областях України. Вибухи прогриміли у Миколаєві та Кропивницькому.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    За тиждень росіяни випустили понад 250 снарядів по Нікополю