Перша ракетка Росії думає над зміною громадянства

Західні санкції сильно урізали можливості росіян виступати на спортивних змаганнях

Російська тенісистка Дар'я Касаткіна не виключила ймовірності того, що змінить громадянство через санкції щодо російського спорту.

«Ми самітники. Не знаю, що далі. Паспорт міняти? Подивимося», – сказала Касаткіна в інтерв'ю на YouTube-каналі журналіста Віктора Кравченка, коментуючи усунення росіян від участі у тенісних турнірах збірних.

У рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) Касаткіна посідає 12 місце. Зараз вона є першою ракеткою Росії.

Наразі Касаткіна виграла чотири турніри WTA в одиночному розряді, один – у парному. У складі збірної Росії вона у 2021 році здобула Кубок Біллі Джин Кінг (змінив Кубок Федерації).

Нагадаємо, російських та білоруських п'ятиборців відсторонили від участі в міжнародних змаганнях.

Також Росія і Білорусь можуть втратити членство в Міжнародному паралімпійському комітеті.