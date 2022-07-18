Рашисти на Луганщині збили власний винищувач (відео)
Свій Су-34 росіяни приземлили в окупованому Алчевську
Російські загарбники збили власний винищувач Су-34 над тимчасово окупованим Алчевськом у Луганської області. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ВСУ.
На опублікованому відео видно залишки літака з бортовими номерами і символікою ВКС Росії.
Як відомо, місто Алчевськ із червня 2014 року тимчасово окуповане Російською Федерацією.
Раніше російські загарбники у Маріуполі збили власний безпілотник. Після чого противник почали поширювати фейки про те, нібито, це була українська «Точка-У». Ще раніше на Харківщині російські окупанти збили власний безпілотник і доповіли своєму керівництву, що збили «Байрактар» українців.
Нагадаємо, триває 145-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Донбасі, успіху не мають.
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