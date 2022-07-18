Рашисти на Луганщині збили власний винищувач (відео)

Свій Су-34 росіяни приземлили в окупованому Алчевську

Російські загарбники збили власний винищувач Су-34 над тимчасово окупованим Алчевськом у Луганської області. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ВСУ.

На опублікованому відео видно залишки літака з бортовими номерами і символікою ВКС Росії.

Як відомо, місто Алчевськ із червня 2014 року тимчасово окуповане Російською Федерацією.

Раніше російські загарбники у Маріуполі збили власний безпілотник. Після чого противник почали поширювати фейки про те, нібито, це була українська «Точка-У». Ще раніше на Харківщині російські окупанти збили власний безпілотник і доповіли своєму керівництву, що збили «Байрактар» українців.

Нагадаємо, триває 145-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Донбасі, успіху не мають.