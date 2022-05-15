Окупанти почали збирати особисті дані жителів Мелітополя

Рашисти можуть збирати особисті дані мелітопольців для підготовки до «референдуму»

Російські військові збирають дані мешканців окупованого Мелітополя

Ситуація в окупованому Мелітополі (Запорізька область) погіршується: росіяни почали збирати особисті дані мешканців міста. Про це мер міста Іван Федоров повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

«На жаль, ситуація у місті з кожним днем стає все напруженішою. Декілька днів тому росіяни розпочали у бібліотеці збирати списки людей. Вони це роблять під «благим наміром» – кажуть, що у зв'язку з тим, що 80% мешканців міста є безробітними, вони збирають анкетні дані про освіту, вік, щоб допомогти з роботою. Але ми розуміємо, що таким чином вони намагаються відновити реєстр тих жителів, які залишилися у Мелітополі, щоб надалі використовувати це», – сказав він.

При цьому Федоров припустив, що окупанти збирають особисті дані жителів міста для підготовки до «якогось референдуму».

За його словами, з перших днів окупації російські військові викрадають жителів Мелітополя і застосовують до них фізичне насильство. Також окупанти почали розграбовувати матеріальну базу заводу «Гідромаш» та планують використовувати місцевий завод автотракторних запчастин для ремонту своєї техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти вивозять українське продовольство в Крим та грабують нові дитячі садочки.

Відомо, що в Україні розпочали кримінальне провадження за фактом викрадення національних цінностей з музею в Мелітополі, яке вчинили російські загарбники. Зокрема, йдеться про скіфське золото.

Також окупанти вкрали з Маріупольського художнього музею картини Архипа Куїнджі та Івана Айвазовського.



