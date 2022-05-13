Рашисти у Мелітополі вивозять продовольство в Крим та грабують дитсадки

Російські військові виносять з дитячих садків у Мелітополі нові меблі й обладнання і вивозять в незрозумілому напрямку

Окупанти вивозять продовольство з окупованого Мелітополя до Криму та грабують дошкільні заклади

Мер окупованого російськими військами Мелітополя Запорізької області Іван Федоров заявляє, що окупанти вивозять українське продовольство в Крим та грабують нові дитячі садочки. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Посадовець зазначив, що Мелітополь покинули 45-50% жителів, ще хочуть виїхати з міста 6-7 тисяч людей, але рашисти не випускають їх.

«Рашисти поводяться, як справжнє НКВД. Вони викрадають продовольство з наших фермерських господарств та вивозять його на територію тимчасово окупованого Криму. Також захопили всі супермаркети, в яких ціни у 2-3 рази вищі, ніж в українських супермаркетах», – сказав він.

За його словами, окупантам не вдалося запустити навчальний процес в школах.

«Все, що вони роблять – це грабують наші нові дитячі садочки, виносять нові меблі, нове обладнання і вивозять в незрозумілому напрямку... Вони показово для рашистської пропаганди відкрили декілька шкіл, але на цьому все закінчилось», – пояснив мер.

Нагадаємо, що в Україні розпочали кримінальне провадження за фактом викрадення національних цінностей з музею в Мелітополі, яке вчинили російські загарбники. Зокрема, йдеться про скіфське золото.

Також повідомлялося, що окупанти вкрали з Маріупольського художнього музею картини Архипа Куїнджі та Івана Айвазовського.