Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти похвалилися, що обстріляли колону авто у Запоріжжі (фотодокази) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Окупанти похвалилися, що обстріляли колону авто у Запоріжжі (фотодокази) 
Рашисти вгатили ракетами по автоколоні громадян для виїзду/в’їзду на/з тимчасово окупованої території України  
фото з відкритих джерел

Цинізм загарбників не має меж: чинять геноцид українців і глумляться над жертвами масових убивств

Представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов у соцмережах позловтішався, що загарбники ракетами вгатили по Запоріжжю і зізнався: окупанти обстріляли колону машин з цивільними, які прямували до родичів на тимчасово окуповану територію.

«Удари завдаються по військових об'єктах і об'єктах цивільної інфраструктури, використовуваних бойовиками Зеленського і іноземними найманцями в якості військових баз і місць зберігання зброї з боєприпасами в моєму рідному Запоріжжі... Високоточні крилаті ракети не несуть загрози мирному населенню. Вони з точністю до декількох метрів вражають військові і інші об'єкти, задіяні зграєю наркоманів і нацистів для війни», – цинічно написав зрадник.

Окупанти похвалилися, що обстріляли колону авто у Запоріжжі (фотодокази)  фото 1

А потім передумав і вирішив перевзутися. Мовляв, українці обстріляли самі себе. Пости розташовані на каналі колаборонта один за одним. Рашисти навіть не приховують, що вбивають мирних людей і цинічно глумляться нах їхніми смертями.

Нагадаємо, російські загарбники сьогодні зранку випустили по Запоріжжю, за попередніми даними, 16 ракет. Чотири з них влучили в район авторинку та по колоні цивільних. Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру. Наразі відомо про 23 загиблих та 28 поранених.

Читайте також: Чому у росіян не закінчуються ракети? Окупанти знайшли вихід
Теги: Запоріжжя окупанти геноцид обстріл українці

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру
У Запоріжжі окупанти обстріляли колону мирних людей. Є загиблі (фото)
Сьогодні, 08:53
Обстріл цивільної колони у Запоріжжі: кількість загиблих зросла до 23 осіб (відео)
Обстріл цивільної колони у Запоріжжі: кількість загиблих зросла до 23 осіб (відео)
Сьогодні, 09:53
Атака на Запоріжжя: Банкова повідомила нові деталі
Атака на Запоріжжя: Банкова повідомила нові деталі
Сьогодні, 10:29

Події в Україні

СБУ повідомила про підозру зраднику, який погрожував вбивством керівнику Луганщини
СБУ повідомила про підозру зраднику, який погрожував вбивством керівнику Луганщини
Кремль святкує, а російські війська панікують під Лиманом (фотодокази)
Кремль святкує, а російські війська панікують під Лиманом (фотодокази)
ЗСУ звільнили важливий населений пункт біля Лиману (відео)
ЗСУ звільнили важливий населений пункт біля Лиману (відео)
Окупанти похвалилися, що обстріляли колону авто у Запоріжжі (фотодокази) 
Окупанти похвалилися, що обстріляли колону авто у Запоріжжі (фотодокази) 
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 30 вересня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 30 вересня
Атака на Запоріжжя: Банкова повідомила нові деталі
Атака на Запоріжжя: Банкова повідомила нові деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Путін анонсував нові конфлікти на території СНД
89K
Резніков розповів, чи буде в Україні додаткова мобілізація
80K
Саакашвілі несподівано звернувся до білоруського диктатора Лукашенка
42K
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
40K
Аналітики ISW оцінили ймовірність нападу Білорусі на Україну
30K
Як повалити Путіна? Що говорить наука

Новини

ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
Сьогодні, 07:19
П'ять хороших новин 29 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Вчора, 07:13
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
28 вересня, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
28 вересня, 16:00
Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)
28 вересня, 13:11

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту