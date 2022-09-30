Окупанти похвалилися, що обстріляли колону авто у Запоріжжі (фотодокази) 

Цинізм загарбників не має меж: чинять геноцид українців і глумляться над жертвами масових убивств

Представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов у соцмережах позловтішався, що загарбники ракетами вгатили по Запоріжжю і зізнався: окупанти обстріляли колону машин з цивільними, які прямували до родичів на тимчасово окуповану територію.

«Удари завдаються по військових об'єктах і об'єктах цивільної інфраструктури, використовуваних бойовиками Зеленського і іноземними найманцями в якості військових баз і місць зберігання зброї з боєприпасами в моєму рідному Запоріжжі... Високоточні крилаті ракети не несуть загрози мирному населенню. Вони з точністю до декількох метрів вражають військові і інші об'єкти, задіяні зграєю наркоманів і нацистів для війни», – цинічно написав зрадник.

А потім передумав і вирішив перевзутися. Мовляв, українці обстріляли самі себе. Пости розташовані на каналі колаборонта один за одним. Рашисти навіть не приховують, що вбивають мирних людей і цинічно глумляться нах їхніми смертями.

Нагадаємо, російські загарбники сьогодні зранку випустили по Запоріжжю, за попередніми даними, 16 ракет. Чотири з них влучили в район авторинку та по колоні цивільних. Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру. Наразі відомо про 23 загиблих та 28 поранених.