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У Запоріжжі окупанти обстріляли колону мирних людей. Є загиблі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Запоріжжі окупанти обстріляли колону мирних людей. Є загиблі (фото)
Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру
фото: Іван Федоров

На місці зараз працюють рятувальники, медики

Окупанти вдруге за ранок обстріляли Запоріжжя. Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух.

Як повідомлялося, сьогодні біля сьомої ранку Запоріжжя було жорстоко атаковано ворогом. Через деякий час було здійснено повторну атаку. Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру.

Унаслідок атаки є загиблі та поранені. Звичайні цивільні люди, які стояли у колоні для виїзду на окуповано територію. «Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу. Є загиблі та поранені», – повідомив Старух.

Наразі на місці зараз працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби.

Мер Мелітополя Іван Федоров показав наслідки обстрілу цивільної колони. Він також підтвердив удар по колоні та зазначив, що люди щодня виїжджають з обласного центру, щоб підтримати своїх родичів, передати життєво важливі ліки мирному населенню і повернутись назад.

У Запоріжжі окупанти обстріляли колону мирних людей. Є загиблі (фото) фото 1

За його словами, поки що неможливо навіть полічити кількість загиблих та поранених людей, а серед постраждалих в тому числі мелітопольці.

У Запоріжжі окупанти обстріляли колону мирних людей. Є загиблі (фото) фото 2

Як повідомлялося, у Запоріжжі уранці, 30 вересня пролунали вибухи. У місті та області лунала повітряна тривога. 

Нагадаємо, триває 219-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Теги: Запоріжжя окупанти війна обстріл рятувальники

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