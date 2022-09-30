Обстріл цивільної колони у Запоріжжі: кількість загиблих зросла до 23 осіб (відео)

Наразі відомо, що 28 людей поранені

Унаслідок удару російськими загарбниками по цивільній колоні у Запоріжжі загинули щонайменше 23 особи, ще 28 отримали поранення. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

«Усі мирні люди, наші земляки», – написав Старух.

Як повідомлялося, сьогодні біля сьомої ранку Запоріжжя було жорстоко атаковано ворогом. Через деякий час було здійснено повторну атаку. Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру.



Мер Мелітополя Іван Федоров показав наслідки обстрілу цивільної колони. Він також підтвердив удар по колоні та зазначив, що люди щодня виїжджають з обласного центру, щоб підтримати своїх родичів, передати життєво важливі ліки мирному населенню і повернутись назад.

Нагадаємо, триває 219-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.