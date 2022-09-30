Атака на Запоріжжя: Банкова повідомила нові деталі

Чотири ракетних удари завдано поблизу авторинку, а також по пункту зосередження автотранспорту

Російські загарбники сьогодні зранку випустили по Запоріжжю, за попередніми даними, 16 ракет. Чотири з них влучили в район авторинку та по колоні цивільних. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

«Росіяни продовжують нищення українців та нашої Запорізької землі. Продовжують терор. Продовжують вбивства. Попередньо, випущено було 16 ракет із застосуванням ЗРК «С-300». 23 загиблих та 28 поранених. Нелюди», – наголосив заступник керівника Банкової.

За словами Тимошенка, чотири ракетних удари завдано поблизу авторинку, а також по пункту зосередження автотранспорту та громадян для виїзду/в’їзду на/з тимчасово окупованої території України. «Там стояла колона машин з цивільними, які прямували за своїми родичами на тимчасово окуповану територію», – додав він.

Нагадаємо, сьогодні біля сьомої ранку Запоріжжя було жорстоко атаковано ворогом. Через деякий час було здійснено повторну атаку. Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру.

Мер Мелітополя Іван Федоров показав наслідки обстрілу цивільної колони. Він також підтвердив удар по колоні та зазначив, що люди щодня виїжджають з обласного центру, щоб підтримати своїх родичів, передати життєво важливі ліки мирному населенню і повернутись назад.

Нагадаємо, триває 219-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.