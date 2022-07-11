Окупанти придумали схему викрадення зерна із Запоріжжя – розвідка

Так звані «влада» встановила закупівельні ціни на сільгосппродукцію

Рашисти продають українське збіжжя з окупованих територій

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти намагаються поновити вивезення українського зерна. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Для організації процесу було створено так звану «ГУК» (рос. – Государственная унитарная компания). Її діяльність безпосередньо контролює колаборант Євген Балицький – колишній народний депутат, депутат Запорізької облради від забороненого «Опозиційного блоку». Наразі він призначений окупантами так званим «керівником регіональної окупаційної адміністрації на Запоріжжі».

Для створення дієвої інфраструктури вивезення зерна, колаборанти захопили припортовий елеватор підприємства «Нова хортиця» у Бердянську, завантажувальний комплекс підприємства «Аскет Шиппінг» у порту Бердянськ, елеватори підприємств «Кернел», «Оптімус» та інших зернотрейдерів.

Так звана «ГУК» встановила закупівельні ціни на сільгосппродукцію: пшениця фуражна – 6 тис рос. руб., пшениця продовольча – 9 тис рос. руб., ячмінь – 7 тис рос. руб. за тонну.

«Сільгоспвиробників така ціна категорично не влаштовує, тож вони намагаються не продавати врожай, а зберігати його в сховища», – повідомляють в ГУР.

Перше судно під завантаження мало прибути 10 липня. 17 липня очікується прибуття судна «Zhibek Zholy», яке вже вивозило крадене зерно з Бердянська.

З метою додатково тиску на місцеве населення Євген Балицький заявив, що жителі можуть бути поділені на тих хто підтримує РФ та залишаться у своїх домівках, та інших, які мають виїхати з території регіону.

Як відомо, на початку травня окупанти призначили «губернатора» Запорізької області: екснардепа Євгена Балицького.

Тим часом Ердоган готує переговори із Зеленським і Путіним про вивезення українського зерна. Як стало відомо напередодні, Туреччина заявила, що незабаром вирішиться питання «зернового коридору».

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