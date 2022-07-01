Ердоган готує переговори із Зеленським і Путіним про вивезення українського зерна

Реджеп Таїп Ердоган хоче провести телефонні переговори з президентами України та РФ

У потенційному вивезенні зерна з України готові взяти участь 20 турецьких кораблів

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про наміри провести телефонні переговори з президентами України та Росії щодо вивезення українського зерна морським шляхом. Про це повідомляє Reuters.

Наразі канцелярія Ердогана працює з Києвом і Москвою для організації телефонних переговорів «у найближчі дні», а в потенційному вивезенні зерна з України готові взяти участь 20 турецьких кораблів.

Президент Туреччини додав, що після переговорів із Зеленським і Путіним «ми зможемо надіслати пшеницю, ячмінь, овес, соняшникову олію і все таке країнам, які їх потребують, шляхом реекспорту через нас».

Раніше посол України у Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю «Главкому» розповів, чому Росія привозить до країни крадене зерно.

Минулого тижня делегація міністерства оборони Туреччини у Москві провела переговори із РФ про розблокування українських портів для вивезення зерна.

Тим часом Росія продовжує красти українське зерно. Від початку повномасштабної війни Росія вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Зазначимо також, що журналісти зафіксували факт вивантаження в турецькому порту зерна, ймовірно українського походження, з російського балкера «Михайло Ненашев».

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