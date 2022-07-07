Нардеп-зрадник Ковальов допомагав Росії мародерити на Херсонщині – Венедіктова

Генпрокурор напередодні підписала підозру нардепу-зраднику Олексію Ковальову

Народний депутат Олексій Ковальов, якого підозрюють у державній зраді, допомагав вивозити в Росію зерно і сіль з тимчасово окупованої Херсонщини. Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook.

«Напередодні підписала підозру нардепу Ковальову. На початку окупації він поїхав на Херсонщину нібито працювати з виборцями та захищати від мародерів свій бізнес, яким не може займатися під час парламентської діяльності. Маємо свідчення, що народний обранець при цьому організовував вивезення солі й зерна до РФ», – написала вона.

Венедіктова нагадала, що Ковальов «із захватом» писав у соцмережі про «плани повномасштабної інтеграції аграріїв Херсонщини в економічну модель РФ і наполягав, що «Росія назавжди».

«Народний обранець поповнив вже досить широкі ряди тих, кого ми притягуємо до відповідальності за зраду, пособництво агресору та колабораційну діяльність в окупованому регіоні. Серед них – депутати різних рівнів, колишні посадовці органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, правоохоронці та пересічні громадяни. Служать ворогам вони по-різному. Хтось «здає» українських патріотів, активістів, правоохоронців та учасників бойових дій, хтось бере участь в їх «зачистках», хтось допомагає розміщувати військову техніку РФ, хтось міняє прапори на органах влади, хтось постачає окупантів пальним та харчами, багато хто задовольняє свої владні амбіції», – зазначила генпрокурор.

Нагадаємо, після вторгнення Росії нардеп Олексій Ковальов повернувся на тимчасово захоплену російськими військами територію Херсонської області. За його словами, він зробив це через роботу з виборцями та власний бізнес.

На початку травня «слуги» вигнали Ковальова із монокоаліції, бо запідозрили його у державній зраді.

Пізніше колишній «слуга» почав відкрито співпрацювати із окупантами на Херсонщині.

У червні Державне бюро розслідувань відкрило справу проти нардепа-колаборанта.

Фракція «Слуга народу» заявила, що Ковальова треба позбавити депутатського мандату і покарати згідно із чинним законодавством. Активи ж і майно колаборанта мають бути конфісковані.

Окупаційна влада у Херсонській області створила так званий «уряд». Ексдепутат партії «Слуга народу» і колаборант Олексій Ковальов отримав там «посаду» «заступника голови з питань сільського господарства».

6 липня генеральний прокурор України повідомила про підозру народному депутату України Олексію Ковальову.