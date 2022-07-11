Туреччина заявляє, що незабаром вирішиться питання «зернового коридору»

Знаходимося в контакті з Росією, Україною та ООН – Акара

Проблема організації так званого «зернового коридору» для вивезення української продукції Чорним морем близька до вирішення. Про це повідомив в інтерв'ю міністр оборони Туреччини Хулусі Акара для Global Haber, витяги з якого наводить турецьке Міноборони.

«Одним словом, ми близькі до рішення. Ми є сусідами по Чорному морю і з Україною, і з Росією. Ми встановили дуже теплі відносини з паном Путіним і паном Зеленським і провели дуже ґрунтовні переговори», – зазначив він.

Турецький міністр наголосив, що Анкара не визнає окупацію Криму та поважає територіальну цілісність України.

«Наш президент, зокрема, дуже багато працював, щоб не допустити цієї війни. Ще за кілька годин до її початку він до останньої хвилини докладав величезних зусиль, щоб запобігти гарячому конфлікту», – підкреслив Акар.

Він додав, що Туреччина намагається домогтися навіть тимчасового припинення вогню в Україні для покращення гуманітарної ситуації.

«Тепер, в останній момент, до якого ми підійшли, виникла проблема із зерном. Ми знаходимося в контакті з Росією, Україною та ООН для вирішення. Ми близькі до вирішення проблеми зернового коридору», – зазначив Акар.

Раніше стало відомо, що Ердоган готує переговори із Зеленським і Путіним про вивезення українського зерна.

Нагадаємо, Кулеба розповів про труднощі у «зернових» переговорах.

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