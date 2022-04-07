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    Події в Україні

    Окупанти примусово вивозять пацієнтів із лікарні в Маріуполі (відео)

    Українців незаконно депортували на тимчасово окуповані території - Окупанти примусово вивозять пацієнтів із лікарні в Маріуполі (відео)
    Українців незаконно депортували на тимчасово окуповані території
    скріншот із відео

    Рашисти силоміць змусили людей сідати в свій транспорт

    Російські загарбники примусово вивезли персонал та пацієнтів міської лікарні №4 імені Мацука з Маріуполя. За даними Маріупольської міської ради, зараз вони перебувають на тимчасово окупованій території України.

    Відомо, що до медичного закладу прийшли озброєні люди, які в ультимативній формі повідомили, що лікарі та пацієнти повинні виходити та сідати до транспорту окупантів. Виснажені та налякані люди були вимушені виконати накази російських терористів.

    Що буде далі з людьми – невідомо. Раніше вже були підтверджені випадки коли людей відправляли до депресивних регіонів Росії.

    «Ми формуємо єдину базу незаконно депортованих людей для того, щоб потім повернути кожного маріупольця в Україну. Ми вже розуміємо, що окупанти насильно вивезли що найменш 40 тис. жителів Маріуполя. Наша мета – створити дієвий механізм повернення цих людей. Це складна робота», – сказав міський голова Вадим Бойченко.

    Переважно українців вивозять в Росію з лівого берега Маріуполя і селищ поблизу міста (Сартани, Волонтерівки). Потім їх доставляють до окупованого Донецька, а вже звідти везуть до Таганрогу в Ростовській області Росії. Що дуже небезпечно – у деяких людей забирають документи, техніку та телефони «для перевірки». Але повертають ці речі не всім.

    Що робити тим, кого вивезли і хто хоче виїхати з Росії:

    1. Намагайтесь зберегти будь-які українські документи, які маєте при собі.
    2. Намагайтесь зберегти українські сім-карти (вони допоможуть відновити електронні версії документів у «Дії»).
    3. Уникайте участі у будь-яких відеоінтерв'ю.
    4. Опинившись на безпечній території, відновіть зв'язок, встановіть українську сім-карту та додаток «Дія».
    5. Заявіть про те, що вас примусово вивезли з України і ви хочете повернутися, у Національне інформаційне бюро (телефони: 16-48 або +38 044 287 81 65).

    Нагадаємо, стало відомо, куди звертатися громадянам, яких примусово евакуювали, на окупованих територіях.

    Раніше рашисти розбомбили лікарню в Маріуполі: заживо згоріли пів сотні людей

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна документи Україна речі робота окупація #stoprussia
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    Окупанти примусово вивозять пацієнтів із лікарні в Маріуполі (відео)