Окупанти примусово вивозять пацієнтів із лікарні в Маріуполі (відео)

Рашисти силоміць змусили людей сідати в свій транспорт

Російські загарбники примусово вивезли персонал та пацієнтів міської лікарні №4 імені Мацука з Маріуполя. За даними Маріупольської міської ради, зараз вони перебувають на тимчасово окупованій території України.

Відомо, що до медичного закладу прийшли озброєні люди, які в ультимативній формі повідомили, що лікарі та пацієнти повинні виходити та сідати до транспорту окупантів. Виснажені та налякані люди були вимушені виконати накази російських терористів.

Що буде далі з людьми – невідомо. Раніше вже були підтверджені випадки коли людей відправляли до депресивних регіонів Росії.

«Ми формуємо єдину базу незаконно депортованих людей для того, щоб потім повернути кожного маріупольця в Україну. Ми вже розуміємо, що окупанти насильно вивезли що найменш 40 тис. жителів Маріуполя. Наша мета – створити дієвий механізм повернення цих людей. Це складна робота», – сказав міський голова Вадим Бойченко.

Переважно українців вивозять в Росію з лівого берега Маріуполя і селищ поблизу міста (Сартани, Волонтерівки). Потім їх доставляють до окупованого Донецька, а вже звідти везуть до Таганрогу в Ростовській області Росії. Що дуже небезпечно – у деяких людей забирають документи, техніку та телефони «для перевірки». Але повертають ці речі не всім.

Що робити тим, кого вивезли і хто хоче виїхати з Росії:

Намагайтесь зберегти будь-які українські документи, які маєте при собі. Намагайтесь зберегти українські сім-карти (вони допоможуть відновити електронні версії документів у «Дії»). Уникайте участі у будь-яких відеоінтерв'ю. Опинившись на безпечній території, відновіть зв'язок, встановіть українську сім-карту та додаток «Дія». Заявіть про те, що вас примусово вивезли з України і ви хочете повернутися, у Національне інформаційне бюро (телефони: 16-48 або +38 044 287 81 65).

Нагадаємо, стало відомо, куди звертатися громадянам, яких примусово евакуювали, на окупованих територіях.

Раніше рашисти розбомбили лікарню в Маріуполі: заживо згоріли пів сотні людей

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