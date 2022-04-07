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    Події в Україні

    Генштаб оновив дані щодо втрат окупантів

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    Уже майже 700 танків рашисті знищено ЗСУ - Генштаб оновив дані щодо втрат окупантів
    Уже майже 700 танків рашисті знищено ЗСУ
    фото: ЗСУ

    Станом на сьогодні в Україні загинуло приблизно 19 тис. російський військових

    Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив свіжі дані щодо ворожих втрат.

    Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.04 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 07.04 were approximately:

    • особового складу / personnel – приблизно / about 18900 осіб,
    • танків / tanks ‒ 698 од,
    • бойових броньованих машин / APV ‒ 1891 од,
    • артилерійських систем / artillery systems – 332 од,
    • РСЗВ / MLRS – 108 од,
    • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 55 од,
    • літаків / aircraft – 150 од,
    • гелікоптерів / helicopters – 135 од,
    • автомобільної техніки / vehicles – 1358 од,
    • кораблі /катери / boats / cutters – 7 од,
    • цистерн з ПММ / fuel tanks – 76,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 111.
    • Спеціальна техніка / special equipment – 25.
    • Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system – 4.

    Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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    Нагадаємо, згідно з оновленими даними щодо втрат ворога станом на 6 квітня, загинуло вже 18,6 тис. російських військових.

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    Теги: росія окупанти війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Генштаб оновив дані щодо втрат окупантів