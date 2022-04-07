Генштаб оновив дані щодо втрат окупантів

Генштаб оновив дані щодо втрат окупантівграфіка
Уже майже 700 танків рашисті знищено ЗСУ
фото: ЗСУ
Станом на сьогодні в Україні загинуло приблизно 19 тис. російський військових
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив свіжі дані щодо ворожих втрат.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.04 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 07.04 were approximately:
- особового складу / personnel – приблизно / about 18900 осіб,
- танків / tanks ‒ 698 од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 1891 од,
- артилерійських систем / artillery systems – 332 од,
- РСЗВ / MLRS – 108 од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 55 од,
- літаків / aircraft – 150 од,
- гелікоптерів / helicopters – 135 од,
- автомобільної техніки / vehicles – 1358 од,
- кораблі /катери / boats / cutters – 7 од,
- цистерн з ПММ / fuel tanks – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 111.
- Спеціальна техніка / special equipment – 25.
- Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system – 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, згідно з оновленими даними щодо втрат ворога станом на 6 квітня, загинуло вже 18,6 тис. російських військових.
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