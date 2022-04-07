Уночі на Запоріжжі збито три крилаті ракети

Уночі та вранці у області кілька разів лунала повітряна тривога

У ніч із 6 на 7 квітня та сьогодні вранці на Запоріжжі сили протиповітряної оборони збили три ворожі ракети над містом. У цей час часто та довго лунали сирени, у різних районах обласного центру люди чули вибухи. Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

Влада нагадує, що при увімкненні сирен потрібно йти в укриття, адже просто так тривога не лунає.

За минулу добу наземні Сили оборони Запорізького краю знищили:

12 окупантів,

танк,

4 бойові броньовані машини,

реактивну систему залпового вогню,

автомобіль.

Також на Сумщині в районі Липової долини учора ЗСУ збили ракету, яка прямувала в напрямку Полтави і залишки ракети впали на цю територію.

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