Уночі на Запоріжжі збито три крилаті ракети
Уночі та вранці у області кілька разів лунала повітряна тривога
У ніч із 6 на 7 квітня та сьогодні вранці на Запоріжжі сили протиповітряної оборони збили три ворожі ракети над містом. У цей час часто та довго лунали сирени, у різних районах обласного центру люди чули вибухи. Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.
Влада нагадує, що при увімкненні сирен потрібно йти в укриття, адже просто так тривога не лунає.
За минулу добу наземні Сили оборони Запорізького краю знищили:
- 12 окупантів,
- танк,
- 4 бойові броньовані машини,
- реактивну систему залпового вогню,
- автомобіль.
Також на Сумщині в районі Липової долини учора ЗСУ збили ракету, яка прямувала в напрямку Полтави і залишки ракети впали на цю територію.