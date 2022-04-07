  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Уночі на Запоріжжі збито три крилаті ракети

    Протиповітряна оборона не дозволила рашистам влучити в цілі - Уночі на Запоріжжі збито три крилаті ракети
    Протиповітряна оборона не дозволила рашистам влучити в цілі
    фото з відкритих джерел

    Уночі та вранці у області кілька разів лунала повітряна тривога

    У ніч із 6 на 7 квітня та сьогодні вранці на Запоріжжі сили протиповітряної оборони збили три ворожі ракети над містом. У цей час часто та довго лунали сирени, у різних районах обласного центру люди чули вибухи. Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

    Влада нагадує, що при увімкненні сирен потрібно йти в укриття, адже просто так тривога не лунає.

    За минулу добу наземні Сили оборони Запорізького краю знищили:

    • 12 окупантів,
    • танк,
    • 4 бойові броньовані машини,
    • реактивну систему залпового вогню,
    • автомобіль.

    Також на Сумщині в районі Липової долини учора ЗСУ збили ракету, яка прямувала в напрямку Полтави і залишки ракети впали на цю територію.

    Читайте також:
    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна машини укриття автомобіль Україна ракета влада окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Уночі на Запоріжжі збито три крилаті ракети