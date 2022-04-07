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    Події в Україні

    Рашисти розбомбили лікарню в Маріуполі: заживо згоріли пів сотні людей

    Росіяни скидають надпотужні бомби на Маріуполь, понад 90% міської інфраструктури знищено - Рашисти розбомбили лікарню в Маріуполі: заживо згоріли пів сотні людей
    Росіяни скидають надпотужні бомби на Маріуполь, понад 90% міської інфраструктури знищено
    фото: t.me/polkazov

    У місті за місяць блокади загинуло 5 тис. людей, з яких приблизно 210 – діти

    За попередніми оцінками, в Маріуполі за місяць блокади загинуло 5 тис. людей, унаслідок бомбардування російськими військами лікарні живцем згоріло майже 50 осіб. Про це заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, йдеться Telegram Маріупольської міськради.

    «Тільки за попередніми оцінками в Маріуполі за місяць блокади загинуло 5 тис. людей, з яких приблизно 210 – діти. Російські терористичні війська скинули декілька надпотужних бомб на дитячу лікарню, знищили один з корпусів міської лікарні №1. Живцем згоріло майже 50 людей. Розбомбили Драматичний театр, де на той час від обстрілів ховалося понад 900 людей. Це лише декілька прикладів цілеспрямованого знищення мирного населення Маріуполя», – заявив Бойченко.

    За його словами, місто майже повністю зруйноване. Понад 90% міської інфраструктури знищено, щонайменше 40% вже не підлягає відновленню. Міська рада створила комісію, яка фіксує факти руйнувань комунального та приватного майна, і на сьогодні їх внесено понад 300.

    На переконання Бойченка, надважливо, щоб воєнні злочини Росії в Україні були зафіксовані міжнародними установами у сфері прав людини. Європейські країни мусять відреагувати на ці злочини проти людства.

    «Ці факти повинні стати поштовхом для посилення санкцій проти російської федерації. В тому числі для повного ембарго на російську нафту та газ. Мусимо разом зупинити військову агресію та геноцид українців», – підкреслив міський голова Маріуполя.

    Як повідомлялося, російська агресія спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять беззбройних мешканців, блокують гуманітарну допомогу.

    У заблокованому російськими загарбниками Маріуполі зараз перебувають приблизно 130 тис. мирних людей.

    Нагадаємо, у Маріуполі росіяни почали примусову мобілізацію чоловіків у підконтрольній частині міста.

    Також ворог намагається взяти під повний контроль Маріуполь – Генштаб.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти газ геноцид діти війна ембарго агресія театр бомбардування Україна Telegram місто населення окупація #stoprussia
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    Рашисти розбомбили лікарню в Маріуполі: заживо згоріли пів сотні людей