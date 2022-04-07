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    Розвідка США готова ідентифікувати рашистів, які були у Бучі

    Росіяни катували і вбили сотні мирних жителів Київщини&nbsp; - Розвідка США готова ідентифікувати рашистів, які були у Бучі
    Росіяни катували і вбили сотні мирних жителів Київщини 
    фото з відкритих джерел

    Для американської розвідки виявлення причетних до тортур і вбивств пріоритетним завданням

    Розвідувальне управління США заявляє, що у найближчому майбутньому буде визначено і сформовано список всіх російських військових, які звірствували в Бучі. Про це повідомляє CNN.

    За словами американського військового чиновника, США зараз активно працюють над ідентифікацією російських підрозділів, які скоювали військові злочини в Бучі. Для розвідки США виявлення причетних до тортур і вбивств пріоритетним завданням.

    Збір і аналіз потоків розвідувальних даних з використанням всіх доступних інструментів і активів ведуться з того часу, як стало відомо про факти військових злочинів.

    Водночас співрозмовник телеканалу зазначив, що США, імовірно, публічно не оголосять про свої висновки, і може бути ухвалене рішення залишити це на розсуд України.

    Нагадаємо, раніше українські ЗМІ ідентифікували деяких окупантів зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії, яка вчиняла воєнні злочини та геноцид проти українців в районі Бучі, Ірпеня та Гостомеля на Київщині.

    Стало відомо, що Росія повертає до України своїх катів, що чинили звірства в Бучі.

    Раніше волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі.

    Також спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині.

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    Теги: розвідка росія окупанти США війна Україна окупація #stoprussia
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    Розвідка США готова ідентифікувати рашистів, які були у Бучі