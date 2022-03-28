Примусова евакуація: куди звертатися громадянам на окупованих територіях
Міноборони радить громадянам повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє громадянам, куди варто звертатись, якщо вони зазнали примусової евакуації російськими окупантами.
«Вже майже 40 тисяч українців примусово опинились на чужині – з тимчасово окупованих та заблокованих міст України російські військові масово вивозять їх за кордон – на територію Росії», – зазначається у повідомленні ГУР міноборони.
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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України рекомендує співвітчизникам, які стали жертвами таких незаконних дій російського режиму та бажають повернутися в Україну, повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду», – йдеться у повідомленні.
До слова, у Маріуполі Донецької області, заблокованому російськими окупантами, залишаються близько 160 тис. мирних жителів.
Нагадаємо, кілька громад Чернігівщини перебувають у повній ізоляції.