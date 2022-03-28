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    Події в Україні

    Примусова евакуація: куди звертатися громадянам на окупованих територіях

    Вже майже 40 тис. українців примусово опинились на чужині&nbsp; - Примусова евакуація: куди звертатися громадянам на окупованих територіях
    Вже майже 40 тис. українців примусово опинились на чужині 
    фото з відкритих джерел

    Міноборони радить громадянам повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах

    Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє громадянам, куди варто звертатись, якщо вони зазнали примусової евакуації російськими окупантами.

    «Вже майже 40 тисяч українців примусово опинились на чужині – з тимчасово окупованих та заблокованих міст України російські військові масово вивозять їх за кордон – на територію Росії», – зазначається у повідомленні ГУР міноборони.

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    Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України рекомендує співвітчизникам, які стали жертвами таких незаконних дій російського режиму та бажають повернутися в Україну, повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду», – йдеться у повідомленні.

    До слова, у Маріуполі Донецької області, заблокованому російськими окупантами, залишаються близько 160 тис. мирних жителів.

    Нагадаємо, кілька громад Чернігівщини перебувають у повній ізоляції.

    Теги: росія окупанти Міноборони війна Україна окупація евакуація #stoprussia
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    Примусова евакуація: куди звертатися громадянам на окупованих територіях