Окупанти призначили своїх «прокурорів» на захоплених територіях

Росіяни завезли своїх «прокурорів» на тимчасово захоплені території України

Всі «призначенці» привезли із собою свої команди, які й займатимуться репресіями проти українців

Росіяни не довіряють місцевим колаборантам і призначили нових керівників своїх «прокуратур» на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Завдання цих «прокурорів» – імітувати правосуддя для виправдання нових більш жорстоких репресій.

Так, нових «головних прокурорів» призначено на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей. У Донецькій області виконувати «прокурорські» обов'язки залишився Андрій Співак, який і раніше очолював «прокуратуру» захопленого регіону.

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У Запорізькій області «керівником» репресивного органу окупантів призначили Кирила Осіпчука, який до того працював в прокуратурі Ростовської області.

У Херсонській області «прокуратуру» очолив Андрій Пєтров з Кіровської області, а в Луганській області – Глєб Міхайлов з Дагестану. Всі «призначенці» привезли із собою свої команди, які й займатимуться репресіями проти українців.

Це ще раз підтверджує, що росіяни бояться навіть місцевих колаборантів і зрадників та не довіряють їм.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

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Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км.