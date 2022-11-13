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Окупанти призначили своїх «прокурорів» на захоплених територіях

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти призначили своїх «прокурорів» на захоплених територіях
Росіяни завезли своїх «прокурорів» на тимчасово захоплені території України
фото ілюстраційне з відкритих джерел

Всі «призначенці» привезли із собою свої команди, які й займатимуться репресіями проти українців

Росіяни не довіряють місцевим колаборантам і призначили нових керівників своїх «прокуратур» на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Завдання цих «прокурорів» – імітувати правосуддя для виправдання нових більш жорстоких репресій.

Так, нових «головних прокурорів» призначено на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей. У Донецькій області виконувати «прокурорські» обов'язки залишився Андрій Співак, який і раніше очолював «прокуратуру» захопленого регіону.

У Запорізькій області «керівником» репресивного органу окупантів призначили Кирила Осіпчука, який до того працював в прокуратурі Ростовської області.

У Херсонській області «прокуратуру» очолив Андрій Пєтров з Кіровської області, а в Луганській області – Глєб Міхайлов з Дагестану. Всі «призначенці» привезли із собою свої команди, які й займатимуться репресіями проти українців.

Це ще раз підтверджує, що росіяни бояться навіть місцевих колаборантів і зрадників та не довіряють їм.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення. 

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км.

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Теги: окупанти окуповані території правосуддя росіяни

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